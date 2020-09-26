Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської знаменитості Кім Кардаш'ян, показала форми в мереживному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Самотні? Змініть це... " - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Квітко позує в мереживному топі, ефектно демонструючи розкішну фігуру. При цьому обличчя знаменитість вирішила заховати за окулярами, а образ доповнити сумочкою і годинником.

«Ти виглядаєш неймовірно красиво, здається я в тебе закохався», «струнка витонченість», «круто гіпнотизуєш чоловіків, залишайся завжди такий!», «дуже і дуже красива», «божественна краса», – пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що модель Анастасія Квітко вразила розмірами своїх форм в новій сукні.

Знаменита красуня любить ефектно з'являтися на публіці, балувати жаркими образами й показувати зайве в неймовірних декольте. Оскільки Квітко є альтернативною моделлю, що працює з рекламою білизни, вона не бентежиться, демонструючи відверті наряди.

На одному з фото, представленому на фан-акаунті, дівчина похвалилася розмірами бюста в глибокому декольте. Міні-сукня червоного кольору з акуратним дизайном і без принтом відразу привернуло увагу шанувальників. В даному вбранні Настя виглядала дуже спокусливо, адже тонка тканина ледь приховувала її пишні стегна і дуже пишні груди.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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