Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской знаменитости Ким Кардашьян, показала формы в кружевном топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Одиноки? Измените это…» - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Квитко позирует в кружевном топе, эффектно демонстрируя роскошную фигуру. При этом лицо знаменитость решила спрятать за очками, а образ дополнить сумочкой и часами.
«Ты выглядишь невероятно красиво, кажется я в тебя влюбился», «стройная изящность», «круто гипнотизируешь мужчин, оставайся всегда такой!», «очень и очень красивая», «божественная красота», – пишут ее поклонники.
Беда в семье самой богатой украинской певицы, звезда не сдержалась: «Так выглядеть перед смертью...»
Киркорова срочно госпитализировали, раскрыт тяжелый диагноз: "Надеюсь, все будет хорошо..."
Рекордный скачок доллара, взлет цен и неожиданное обращение Зеленского – главное за ночь
«Восхищаюсь»: 73-летняя Ротару произвела фурор своим уникальным даром, не устояла даже Пугачева
До этого мы писали, что модель Анастасия Квитко впечатлила размерами своих форм в новом платье.
Знаменитая красотка любит эффектно появляться на публике, баловать жаркими образами и показывать лишнее в невероятных декольте. Поскольку Квитко является альтернативной моделью, работающей с рекламой белья, она не смущается, демонстрируя откровенные наряды.
На одном из фото, представленном на фан-аккаунте, девушка похвасталась размерами бюста в глубоком декольте. Мини-платье алого цвета с аккуратным дизайном и без принтом сразу привлекло внимание поклонников. В данном наряде Настя выглядела очень соблазнительно, ведь тонкая ткань едва скрывала ее пышные бедра и очень пышную грудь.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов