Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской знаменитости Ким Кардашьян, показала формы в кружевном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Одиноки? Измените это…» - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Квитко позирует в кружевном топе, эффектно демонстрируя роскошную фигуру. При этом лицо знаменитость решила спрятать за очками, а образ дополнить сумочкой и часами.

«Ты выглядишь невероятно красиво, кажется я в тебя влюбился», «стройная изящность», «круто гипнотизируешь мужчин, оставайся всегда такой!», «очень и очень красивая», «божественная красота», – пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что модель Анастасия Квитко впечатлила размерами своих форм в новом платье.

Знаменитая красотка любит эффектно появляться на публике, баловать жаркими образами и показывать лишнее в невероятных декольте. Поскольку Квитко является альтернативной моделью, работающей с рекламой белья, она не смущается, демонстрируя откровенные наряды.

На одном из фото, представленном на фан-аккаунте, девушка похвасталась размерами бюста в глубоком декольте. Мини-платье алого цвета с аккуратным дизайном и без принтом сразу привлекло внимание поклонников. В данном наряде Настя выглядела очень соблазнительно, ведь тонкая ткань едва скрывала ее пышные бедра и очень пышную грудь.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов