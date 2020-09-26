Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, впечатлила размерами своих форм в новом платье

Знаменитая красотка любит эффектно появляться на публике, баловать жаркими образами и показывать лишнее в невероятных декольте. Поскольку Квитко является альтернативной моделью, работающей с рекламой белья, она не смущается, демонстрируя откровенные наряды.

На одном из фото, представленном на фан-аккаунте, девушка похвасталась размерами бюста в глубоком декольте. Мини-платье алого цвета с аккуратным дизайном и без принтом сразу привлекло внимание поклонников. В данном наряде Настя выглядела очень соблазнительно, ведь тонкая ткань едва скрывала ее пышные бедра и очень пышную грудь.

Вот что написали поклонники под кадром с эффектной блондинкой:

«Невероятная красотка !!! 😍😍😍», «Естественная красота😍😍❤️», «Да это же взрывная блондиночка❤️😬❤️», «Довольно, это предел», «Очень красиво», «Очень красивая девушка❤️👌», «Тots выглядят вкусно», «мы любим тебя, привет из Азербайджана, мое сердце», «Потрясающе 😍🔥», «Очень жарко», «Опасно не смотрите вниз», «Выглядит великолепно 😘».

Мы также писали, что девушке удалось сразить кадрами в салатовом тонком костюме. Дело в том, что Настя надела его, забыв о белье и посветила тем самым формами без лишнего смущения. Примечательно, что из-за весьма тонкой ткани пользователи заметили, что девушка и правда без лифчика и трусиков, именно поэтому пост собрал довольно много комментариев.

Сама Квитко не скрывает – ей нравится такое внимание, и она всегда отвечает на похвалу.

Вот что написали пользователи, восхваляя фигуру модели в салатовом топе и коротких шортиках:

«Ты самая милая вещь на Земле. Рррррр😍❤️❤️❤️», «Милая ..», «Какое богатство моя мама», «Нужно побольше жарких кадров таких», «Даже утром красотка», «как много прелести», «какие красивые ягодицы гуляют на свободе», «Вы - истинное наслаждение для женщины, поэтому, встретив вас таким образом, я был очень рад познакомиться с вами».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов