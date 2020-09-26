Від цих форм можна спітніти

Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, похвалилася формами в образі наїзниці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в ковбойському капелюсі і черевиках, ледь вмістивши пишні форми в крихітну білизну. Знаменитість позує спиною на камеру, ефектно при цьому заглядаючи в кадр. Це викликало фурор серед її шанувальників.

«Залипнув надовго, красуня», «до чого ж ти хороша, Сьюзі», «божественна краса», «боже, ти до непристойності сек*уальная», «воу, аж жарко стало», «крихітка, а ти вмієш заводити», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала форми в пікантному образі.

Дівчина вважається однією з найпопулярніших фітнес моделей в соціальній мережі Instagram. Вона зовсім не соромиться демонструвати своє тіло, над яким працювала довгі роки в тренажерному залі. Сьюзі всіляко підкреслює сідниці провокативними нарядами і в цей рай їй вдалося вразити.

Вся справа в тому, що Кортез одягла спокусливий рожевий ліф з мереживами, чорне бікіні зі шкіри і одягла трендові штани, які спеціально оголюють сідниці і кріпляться на талії тонким ременем. При цьому нижню білизну і самі штани виконані в єдиному стилі і з однієї тканини.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.

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