Відома російська співачка і дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте розбурхалася мережу сімейними знімками в Нью-Йорку

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила кілька фотографій, зроблених на найвищому оглядовому майданчику Америки, яка розташована на торці хмарочоса Hudson Yards в Нью-Йорку, пише Politeka.net.

З неї відкривається неймовірно красивий пейзаж на місто.

На першому знімку зображена Христина зі своєю 8-річною дочкою Клавдією, на другому сама дівчинка, а на третьому – чоловік співачки Михайло Земцов.

"Це найвищий відкритий оглядовий майданчик на Заході! 🌤 #theedgehudsonyards Просто дух захоплює))», - поділилася враженнями з фанатами артистка.

Знімки викликали масу обговорення в мережі. У коментарях фоловери засипали компліментами сімейство, зазначивши, як швидко подорослішала дочка Орбакайте. Інші стали писати, що на цьому майданчику знімала свій кліп американська поп-співачка Дженніфер Лопес.

"Ця не та Оглядовий майданчик, де Дженіфер Лопес новий клин знімала?", "Тут Джей Ло свій новий кліп знімала" «" як швидко ростуть діти, так от дивишся і подруга у мами вже є☺❤️дочка це здорова«, " молодець! Все для дітей і заради їх блага, цілу", " дуже красиво))»", " фото супер! Дівчинка ваша дорослішає і стає з кожним роком все красивіше! Ну а її батьки залишаються такими ж молодими!👍 ", "Христиночка, люблю тебе❤️😍», - висловилися в мережі.

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