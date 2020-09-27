Нова обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, екс-чоловіка Ані Лорак вирушила на батьківщину свого коханого

Як передає Politeka.net, дівчина Мурата Лілія, яка працює в Києві візажистом, полетіла на відпочинок до Туреччини. Свіжий знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина вийшла на пляж і попозувала в коротеньких джинсових шортиках і тілесній майці на тлі красивого морського і гірського пейзажу.

Щоб показати свою фігуру у всій красі Лілія злегка вигнулася вперед і підняла майку, оголивши частину живота.

"Майже Мальдіви", - підписала пляжний знімок вона.

У коментарях почали відзначати, що нова дівчина Мурата вражає схожістю зі співачкою Ані Лорак.

До цього ми повідомляли, що нова пасія Мурата Налжаджіоглу вирішила похвалитися поїздкою, а заодно і блиснула своєю фігурою, вірніше бюстом.

На фото Лілія попозувала на борту літака. Вона зображена сидячи за столиком, який сервірований фруктами. Дівчина із задоволеним виглядом тримає в руці келих шампанського.

Щоб додати пікантності кадру, вона розстебнула жакет і засвітила свої значні груди, яка так і намагається вистрибнути з облягаючого топа.

"Чекають веселі вихідні 🔥», - загадково підписала знімок дівчина.

Варто нагадати, що Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися в 2009 році, в шлюбі у них народилася дочка Софія. Щастя виявилося недовговічним: пара розлучилася в минулому році після публікації доказів розгульного життя чоловіка і гучного скандалу.

Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".

Як повідомляла Politeka, задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото: "в оточенні чотирьох жінок і..."

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