Новая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, экс-мужа Ани Лорак отправилась на родину своего возлюбленного

Как передает Politeka.net, девушка Мурата Лилия, которая работает в Киеве визажистом, полетела на отдых в Турцию. Свежий снимок она разместила на своей странице в Инстаграм.

Девушка вышла на пляж и попозировала в коротеньких джинсовых шортиках и телесной майке на фоне красивейшего морского и горного пейзажа.

Чтобы показать свою фигуру во всей красе Лилия слегка выгнулась вперед и приподняла майку, оголив часть живота.

"Почти Мальдивы", - подписала пляжный снимок она.

В комментариях начали отмечать, что новая девушка Мурата поражает сходством с певицей Ани Лорак.

До этого мы сообщали, что новая пассия Мурата Налжаджиоглу решила похвастаться поездкой, а заодно и сверкнула своей фигурой, вернее бюстом.

На фото Лилия попозировала на борту самолета. Она запечатлена сидя за столиком, который сервирован фруктами. Девушка с довольным видом держит в руке бокал шампанского.

Чтобы добавить пикантности кадру, она расстегнула жакет и засветила свою внушительную грудь, которая так и пытается выпрыгнуть из облегающего топа.

«Предстоят веселые выходные 🔥», - загадочно подписала снимок девушка.

Стоит напомнить, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году, в браке у них родилась дочь София. Счастье оказалось недолговечным: пара развелась в прошлом году после публикации доказательств разгульной жизни мужчины и громкого скандала.

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