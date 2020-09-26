Кохана українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк порадувала публіку яскравими фото з гучної вечірки
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram знімки зі свого дівич-вечора - як відомо в кінці літа Остапчук зробив їй пропозицію одружитися. Правда, потім радість обох затьмарив китайський вірус. Однак хвороба, очевидно вже позаду, раз Христина поспішила примірити фату й розділити своє щастя з подружками.
Горняк з'явилася на фото в декількох нарядах: звісно, в білій сукні, що нагадує весільну, а також в більш простому варіанті - білих джинсах і футболці з написом "bride", тобто з англ. "наречена".
Дівчата дуріли на камеру: на багатьох кадрах вони з келихами, звичайно, не порожніми.
"Ну і яке весілля, якщо немає дівич-вечора?!👰 Спасибі дівчатка, що ви є у мене і зробили цей вечір таким веселим! Спасибі за теплі слова! Ну і величезне спасибі за "ВІП-пакет" я так давно не сміялася!!! 😂 🔥 Дівич-вечір у мене був по класиці, як в «книжках пишуть», і тепер я точно усвідомила, що я нареченааааа!!!!! Юху! Покажу кілька фото, але не всі, інші залишаться в секретній папці у мене і нашого фотографа під грифом секретності!😂", - поділилася Христина своїми емоціями.
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Користувачі досить-таки щиро привітали парочку:
"Ви неймовірно прекрасна!"
"Яка ж красива наречена💛 щастя Вашій родині❤️"
"Красива наречена😍 ви офігенна пара ❤️🔥 щастя вам!"
"Красиві 👌 🎉 🎉 🎉 😍 😍"
Нагадаємо, що Володимир Остапчук, який скасував весілля, розкрив причину сварок: "ходжу, як ображений хлопчик"
Також Politeka писала, що Володимир Остапчук розкрив причину сварок з коханою: "ходжу, як ображений хлопчик".