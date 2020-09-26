Возлюбленная украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк порадовала публику яркими фото с громкой вечеринки

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм снимки со своего девичника - как известно в конце лета они с Остапчуком обручились. Правда, затем радость обоих омрачил китайский вирус. Однако болезнь, очевидно уже позади, раз Кристина поспешила примерить фату и разделить свое счастье с подружками.

Горняк появилась на фото в нескольких нарядах: естественно, в белом платье, напоминающем свадебное, а также в более простом варианте - белых джинсах и футболке с надписью "bride", то есть с англ. "невеста".

Девушки дурачились на камеру: на многих кадрах они с бокалами, конечно, не пустыми.

"Ну и какая свадьба, если нет девичника?!👰🏻 Спасибо девочки, что вы есть у меня и сделали этот вечер таким весёлым! Спасибо за тёплые слова! Ну и огромное спасибо за «вип-пакет» я так давно не смеялась!!! 😂🔥 Девичник у меня был по классике, как в «книжках пишут», и теперь я точно осознала, что я невестааааа!!!!! Юху! Покажу несколько фото, но не все, остальные останутся в секретной папке у меня и нашего фотографа под грифом секретности!😂", - поделилась Кристина своими эмоциями.

Пользователи довольно-таки искренне поздравили парочку:

"Ви неймовірно прекрасна!"

"Какая же красивая невеста💛 счастья Вашей семье❤️"

"Красивая невеста😍 Вы офигенная пара ❤️🔥 Счастья вам!"

"Красивенные👌🏻🎉🎉🎉😍😍"

Напомним, что отменивший свадьбу Владимир Остапчук раскрыл причину ссор: "Хожу, как обиженный мальчик"

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук раскрыл причину ссор с любимой: "Хожу, как обиженный мальчик".