Возлюбленная украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк порадовала публику яркими фото с громкой вечеринки
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм снимки со своего девичника - как известно в конце лета они с Остапчуком обручились. Правда, затем радость обоих омрачил китайский вирус. Однако болезнь, очевидно уже позади, раз Кристина поспешила примерить фату и разделить свое счастье с подружками.
Горняк появилась на фото в нескольких нарядах: естественно, в белом платье, напоминающем свадебное, а также в более простом варианте - белых джинсах и футболке с надписью "bride", то есть с англ. "невеста".
Девушки дурачились на камеру: на многих кадрах они с бокалами, конечно, не пустыми.
"Ну и какая свадьба, если нет девичника?!👰🏻 Спасибо девочки, что вы есть у меня и сделали этот вечер таким весёлым! Спасибо за тёплые слова! Ну и огромное спасибо за «вип-пакет» я так давно не смеялась!!! 😂🔥 Девичник у меня был по классике, как в «книжках пишут», и теперь я точно осознала, что я невестааааа!!!!! Юху! Покажу несколько фото, но не все, остальные останутся в секретной папке у меня и нашего фотографа под грифом секретности!😂", - поделилась Кристина своими эмоциями.
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Пользователи довольно-таки искренне поздравили парочку:
"Ви неймовірно прекрасна!"
"Какая же красивая невеста💛 счастья Вашей семье❤️"
"Красивая невеста😍 Вы офигенная пара ❤️🔥 Счастья вам!"
"Красивенные👌🏻🎉🎉🎉😍😍"
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