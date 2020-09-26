Американська модель Ана Чері похвалилася розкішними формами під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих знімках Чері позує в крихітному бікіні, ефектно задерши ногу. Красуня позує спиною на камеру, завдяки чому в кадр потрапили ідеальні принади красуні.

"Я люблю тебе, Малятко", - коротко йдеться в повідомленні.

На ролику видно, що Чері катається на гойдалки в крихітному бікіні, після чого купається в морі зі своїм коханим.

«Вау, ось це ти красуня», «ось так виглядає справжнє щастя», «боже, як же добре виглядаєш», «так виглядає справжнє щастя», «неймовірні вигини, ти принадність», - пишуть її шанувальники.

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Спортсменка любить відпочивати просто і без зайвих очей, тому найчастіше вибирає безлюдні пляжі, віддалені місця на природі й спекотні вечори з чоловіком вдома на задньому дворі біля басейну, де робить найбільше нових фото.

Цього разу Ана вирішила показати стильний образ для пляжу. Дівчина приміряла леопардовий бікіні, тоненькі лямочки якого спокусливо підняла вище до талії. Волосся Чері зав'язувати не стала, як і наносити занадто яскравий макіяж.

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