Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась загорелой фигурой на отдыхе в леопардовом бикини

Спортсменка любит отдыхать просто и без лишних глаз, поэтому чаще всего выбирает безлюдные пляжи, отдаленные места на природе и жаркие вечера с мужем дома на заднем дворе у бассейна, где делает больше всего новых фото.

В этот раз Ана решила показать стильный образ для пляжа. Девушка примерила леопардовый бикини, тоненькие лямочки которого соблазнительно приподняла повыше к талии. Волосы Чери завязывать не стала, как и наносить слишком яркий макияжа. Загорелое тело спортсменки выглядело очень привлекательно в новом купальнике, вот что написали фанаты:

«Просто идеальная милашка😍» «Ну как тут устоять перед такой искусительницей», «U Sooooo Beautiful🙏», «Белла 🌹😘❤️,» «Любимое место, где можно отдохнуть, ты чертовка, просто не устоять👅👅👅», «Auchhhh, так смущает своим видом😳😨👅», «Ооооооооо, милый милый малыш ♥», «Вау. Вы действительно красивы. Люблю тебя. ❤️😍💋😘», «Кокосы большие».

Ранее Ана решила показать, как проводит время в роскошном отеле на солнечном курорте. Спортсменка, как правило, проводит время дома и не желает куда-либо выезжать, однако для отдыха с мужем всегда выбирает самые яркие места для отдыха.

В этот раз Ана рассказала, что она остановилась в сказочном месте, где сможет полюбоваться красивым пейзажем с великолепной погодой.

«Я думаю, что каждый должен знать, насколько безопасно было путешествовать на Мальдивы, я всегда была очень осторожна в эпоху вируса. В этой поездке мы все были проверены за 48 часов до взлета, что было проверено на билетной кассе и у выхода на посадку.

Последующие испытания и проверки температуры во время стоянки и при приземлении также прошли успешно. На Мальдивах каждое место, куда мы ходили, снова проверяли и давали дезинфицирующее средство для рук. Это место - рай, и обслуживание клиентов нереальное», - написала Ана под последним постом.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье