Американская модель Ана Чери похвасталась роскошными формами во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных снимках Чери позирует в крохотном бикини, эффектно задрав ногу. Красотка позирует спиной на камеру, благодаря чему в кадр попали идеальные прелести красотки.

«Я люблю тебя, малышка», - коротко говорится в сообщении.

На ролике видно, что Чери катается на качели в крохотном бикини, после чего купается в море со своим возлюбленным.

«Вау, вот это ты красотка», «вот так выглядит настоящее счастье», «боже, как же хорошо выглядишь», «так выглядит настоящее счастье», «невероятные изгибы, ты прелесть», - пишут ее поклонники.

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Спортсменка любит отдыхать просто и без лишних глаз, поэтому чаще всего выбирает безлюдные пляжи, отдаленные места на природе и жаркие вечера с мужем дома на заднем дворе у бассейна, где делает больше всего новых фото.

В этот раз Ана решила показать стильный образ для пляжа. Девушка примерила леопардовый бикини, тоненькие лямочки которого соблазнительно приподняла повыше к талии. Волосы Чери завязывать не стала, как и наносить слишком яркий макияжа.

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