Голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко порадувала фанатів знімком у бікіні

Як передає Politeka.net, 40-річна «дівчина Бонда", яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007 розмістила свіжий знімок, зроблений в басейні.

На ньому вона позує сидячи на надувному дельфіні в білому купальнику.

Актриса виглядала щасливою, а в підписі вона всім повідомила, що нарешті у неї видався вихідний.

Треба сказати, що фото викликало масу захоплення серед її шанувальників.

"Цукерка", «Солодка дівчинка», «Дійсно гарне почуття – солодке», "Красуня", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко опублікувала фото, на якому позувала з Пірсом Броснаном, який грав роль агента 007 Джеймса Бонда з 1995 по 2002 роки.

Ольга виглядала щасливою в компанії вже немолодого, але все такого ж чарівного артиста.

Відзначимо обидва артисти познайомилися під час роботи у фільмі "Людина листопада", а фото були зроблені ще в 2014 році.

Також повідомлялося, що Ольга Куриленко позувала в затишному дворику, прикрашеному зеленню. На артистці – широкі чорні штани, блузка з глибоким декольте, довершують образ - стильна сумочка, окуляри і капелюх.

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