Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко порадовала фанатов снимком в бикини

Как передает Politeka.net, 40-летняя «девушка Бонда», которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007 разместила свежий снимок, сделанный в бассейне.

На нем она позирует сидя на надувном дельфине в белом купальнике.

Актриса выглядела счастливой, а в подписи она всем сообщила, что наконец-то у нее выдался выходной.

Надо сказать, что фото вызвало массу восторга среди ее поклонников.

«Конфетка», «Сладкая малышка», «Действительно хорошее чувство – сладкое», «Красотка», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко опубликовала фото, на котором позировала с Пирсом Броснаном, игравшим роль агента 007 Джеймса Бонда с 1995 по 2002 годы.

Ольга выглядела счастливой в компании уже немолодого, но все такого же обаятельного артиста.

Отметим оба артиста познакомились во время работы в фильме "Человек ноября", а фото были сделаны еще в 2014 году.

Также сообщалось, что Ольга Куриленко позировала в уютном дворике, украшенном зеленью. На артистке – широкие черные брюки, блузка с глубоким декольте, довершают образ - стильная сумочка, очки и шляпа.

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко посветила своими самыми вкусными местами: "Вот бы сзади подкрасться..."

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