Українська співачка і екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко влаштувала спекотні танці на тлі холодильника

Відповідне відео знаменитість розмітила у себе в Instagram, пише Politeka.net, (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Артистка вбралася в чорну облягаючу сукню з глибоким декольте і кокетливим вирізом на нозі. Поверх його Анастасія накинула ліловий піджак, який розстебнула. Співачка запально рухалася перед камерою, спокусливо виляла стегнами, трусила своїм бюстом і піднімала ноги, а також прицмокувала яскраво нафарбованими губами.

Все це відбувалося на тлі холодильника її кухні.

"Якщо вчасно не поцілуватися, то можна назавжди залишитися просто друзями.

Але це не про нас, правда? 💋 ,- запитала вона у своїх фанатів.

Треба сказати, що чергові танці Кумейко дуже сподобалися користувачам мережі. Всього за якихось 30 хвилин відео переглянули понад 5 тисяч разів і воно продовжує набирати перегляди.

"Ти шикарна❤️", "До біса хороша", "Ось це енергія", - висловилися в коментарях.

Додамо, що зараз Анастасія Кумейко розвиває свою сольну кар'єру і виступає під псевдонімом "DJ Nana". Вона не тільки співає, але і досить активно танцює, через це їй потрібна хороша спортивна форма. А щоб було не нудно займатися в спортзалі, артистка йде на різні хитрощі.

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