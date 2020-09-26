Українська співачка і екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко влаштувала спекотні танці на тлі холодильника
Відповідне відео знаменитість розмітила у себе в Instagram, пише Politeka.net, (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Артистка вбралася в чорну облягаючу сукню з глибоким декольте і кокетливим вирізом на нозі. Поверх його Анастасія накинула ліловий піджак, який розстебнула. Співачка запально рухалася перед камерою, спокусливо виляла стегнами, трусила своїм бюстом і піднімала ноги, а також прицмокувала яскраво нафарбованими губами.
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Все це відбувалося на тлі холодильника її кухні.
"Якщо вчасно не поцілуватися, то можна назавжди залишитися просто друзями.
Але це не про нас, правда? 💋 ,- запитала вона у своїх фанатів.
Треба сказати, що чергові танці Кумейко дуже сподобалися користувачам мережі. Всього за якихось 30 хвилин відео переглянули понад 5 тисяч разів і воно продовжує набирати перегляди.
"Ти шикарна❤️", "До біса хороша", "Ось це енергія", - висловилися в коментарях.
Додамо, що зараз Анастасія Кумейко розвиває свою сольну кар'єру і виступає під псевдонімом "DJ Nana". Вона не тільки співає, але і досить активно танцює, через це їй потрібна хороша спортивна форма. А щоб було не нудно займатися в спортзалі, артистка йде на різні хитрощі.
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