Популярна телеведуча і зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко порадувала фанатів новим знімком

Як повідомляє Politeka.net, Регіна Тодоренко після скандалу через необдумані слова у бік жертв сімейного насильства продовжує займатися улюбленою справою, виховує єдиного сина Майкла і регулярно ділиться з фоловерами новими фотографіями.

У своєму мікроблозі в Instagram теледива щодня розміщує фото в стильних нарядах, а також ділиться моментами з особистого життя.

Цього разу Регіна показала яскраве і сонячне фото, зроблене на природі. Знаменитість була відображена в довгій квітчастій спідниці і бежевій блузці. Образ вона доповнила чобітьми і невеликий капелюшком, а, щоб додати пікантності кадру, теледива задерла спідницю і блиснула стрункою ніжкою. Телеведуча сміялася і не дивилася в камеру.

"Доброго ранку) 🌞 так багато приголомшливих людей вчора зустріла в Дагестані, і всі в один голос твердили, що дивлячись на мене хочеться посміхатися. Від цих слів так тепло стало на душі, що навіть розплакалася 😌 . Кожен день я радію, що Ви У мене по-справжньому чутливі, зворушливі і сентиментальні! 🙏 🏻дякую за щирість!",- розговорилася Тодоренко.

Користувачі мережі почали із захопленням коментувати фото телеведучої. На похвали вони не скупилися.

"Регіна! Ви велика молодець і Мега позитив. Не слухайте злих людей ❤️", " згідно повністю🤗Я із задоволенням спостерігаю за вами і вашою родиною!!! Щастя вам!🙏 Спасибі, що даруєте нам посмішки😘 😘 😘», " це правда! Регіна, світіться, як🌞", "Богиня»," дуже красиві і життєрадісні фото Регіна", - висловилися в мережі.

Як відомо, Регіна Тодоренко-уродженка Одеси, але потім переїхала в РФ, де побудувала свою кар'єру і працює на благо російського шоу-бізнесу. Там вона вийшла заміж за співака Влада Топалова і на початку грудня 2018 року подарувала йому сина, якого назвали Михайлом.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення".

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