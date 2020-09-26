Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі залишилася без блузки на пікантному селфі

Супермодель вже давно довела, що здатна вражати публіку і фанатів не тільки на модних показах на сцені, але ще і вдома в простих образах і навіть без прикрас. Дівчині подобаються лаконічні вбрання, тому найчастіше вона обирає вуличний стиль, а на пляжі з'являється в класичних міні-бікіні.

Не так давно Емілі на своїх Селфі вдалося підкреслити природну красу. З мінімумом макіяжу, без блузки і в синіх джинсах з високою талією модель виглядала дуже спокусливо. При цьому Емілі показала груди в мереживах з вдалого ракурсу, позуючи поруч з ванною:

"👹 🗿 👽 💗OMG😲 ти така біса красива, чорт візьми, як це взагалі можливо 😍 я так в любові і таю 🤤 хе-хе 💗», «ти красива ХХ», «приємно тебе бачити такою солодкою», " який макіяж і які кольори ви використовували? Завжди виглядай природно красивою @emrata», «Красиво 😍», «таку красуню не можна не любити ", " можеш мені допомогти?", "Дивовижна фігура дівчини і приголомшливий наряд продовжують виглядати круто 🔥🔥🔥🔥», «🌸💐🌹красива🌹 💐 🌸", "ооооо, дитинко".

Ми також писали, що Емілі прославлена модель, тому її образи підкорюють мільйони жінок. При цьому також тисячі бажають дізнатися її секрети догляду за собою. Сама Ратаковскі не приховує, що вона і правда не дружить зі спортом. Причина, по якій її тіло виглядає струнким і підтягнутим спочатку, це генетичний джекпот.

Мама Емілі не тільки виглядає молодше свого віку, але і володіє розкішною фігурою. Тому дівчині і справді пощастило. Що ж стосується дієти, Ратаковскі також не повернута на фітнесі і строгих обмеженнях.

Вона просто слідує своєму режиму-любить йогу, масаж, пілатес і дуже багато рухається, активно прогулюючись по місту. Снідає Емілі звичайними булочками кунь-аман і запиває це чорною кавою без цукру. В обід вона дозволяє собі лише корисності, в числі яких салати і прості сендвічі, відмовляючись від солодощів.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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