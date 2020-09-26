Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски осталась без блузки на пикантном селфи

Супермодель уже давно доказала, что способна поражать публику и фанатов не только на модных показах на сцене, но еще и дома в простых образах и даже без украшений. Девушке нравятся лаконичные наряды, поэтому чаще всего она предпочитает уличный стиль, а на пляже появляется в классических мини-бикини.

Не так давно Эмили на своих селфи удалось подчеркнуть естественную красоту. С минимумом макияжа, без блузки и в синих джинсах с высокой талией модель выглядела очень соблазнительно. При этом Эмили показала грудь в кружевах с удачного ракурса, позируя рядом с ванной:

«👹🗿👽💗 OMG 😲 ты такая чертовски красивая, черт возьми, как это вообще возможно 😍 Я так в любви и таю 🤤 хе-хе 💗», «Ты красивая хх», «Приятно тебя видеть такой сладкой», «Какой макияж и какие цвета вы использовали? Всегда выгляди естественно красивой @emrata», «Красиво 😍», «такую красотку нельзя не любить», «Можешь мне помочь?», «Удивительная фигура девушки и потрясающий наряд продолжают выглядеть круто, экзотическая дамочка🔥🔥🔥🔥», «🌸💐🌹красивая🌹💐🌸», «Ооооо, детка».

Мы также писали, что Эмили прославленная модель, поэтому ее образы покоряют миллионы женщин. При этом также тысячи желают узнать ее секреты ухода за собой. Сама Ратаковски не скрывает, что она и правда не дружит со спортом. Причина, по которой ее тело выглядит стройным и подтянутым изначально, это генетический джекпот.

Мама Эмили не только выглядит моложе своего возраста, но и обладает роскошной фигурой. Поэтому девушке и правда повезло. Что же касается диеты, Ратаковски также не повернута на фитнесе и строгих ограничениях.

Она просто следует своему режиму – любит йогу, массаж, пилатес и очень много двигается, активно прогуливаясь по городу. Завтракает Эмили обычными булочками кунь-аман и запивает это черным кофе без сахара. В обед она позволяет себе лишь полезности, в числе которых салаты и простые сэндвичи, отказываясь от сладостей.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе