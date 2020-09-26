Переможниця "Майстер Шеф" Глинська поділилася секретами приготування горіхів в карамелі

Як передає Politeka.net, рецептом вона поділилася на своєму YouTube каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



"Горіхи в карамелі - це просто насолода. Хрусткі, в міру солодкі, від них просто неможливо відірватися! Переконайтеся в цьому самі!", - повідомила вона у підписі до відео.

Для приготування вам знадобиться:

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

100 мл води (5,5 ст. л.)

100 г сиропу глюкози (3 ст. л.)

200 г горіхів (мигдаль, фундук, волоський горіх, 1,25 склянки об'ємом 250 мл)

Перш за все потрібно приготувати карамель. У сотейнику змішайте воду, цукор і сироп глюкози, попередньо прогрітий в мікрохвильовці протягом 10 секунд.

Отриманий сироп потрібно довести до кипіння (цукор повинен розчинитися) і тільки потім залити їм горіхи.

"Якщо ви використовуєте фундук або волоський горіх, попередньо обсмажте горіхи в духовці при 170°С протягом 10 хвилин, остудіть і зніміть лушпиння. Тільки після цього замочіть горіхи в сиропі", - поділилася Глинська.

Після всіх маніпуляцій потрібно горіхи перемістити на сито і залишити на 10 хвилин, щоб сироп стек.

"Пересипте горіхи на пергамент і розрівняйте, щоб кожен горіх був окремо. Надішліть в розігріту до 175°С на 10-15 хвилин – контролюйте процес, щоб горіхи не згоріли. Дістаньте горіхи з духовки і дайте їм повністю охолонути", - розповіла кухар.

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