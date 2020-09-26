Победительница "Мастер Шеф" Глинская поделилась секретами приготовления орехов в карамели
Как передает Politeka.net, рецептом она поделилась на своем YouTube канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Орехи в карамели – это просто наслаждение. Хрустящие, в меру сладкие, от них просто невозможно оторваться! Убедитесь в этом сами!", - сообщила она в подписи к видео.
Для приготовления вам понадобится:
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
- 100 мл воды (5,5 ст. л.)
- 100 г сиропа глюкозы (3 ст. л.)
- 200 г орехов (миндаль, фундук, грецкий орех, 1,25 стакана объемом 250 мл)
Прежде всего нужно приготовить карамель. В сотейнике смешайте воду, сахар и сироп глюкозы, предварительно прогретый в микроволновке в течение 10 секунд.
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Получившеюся сироп нужно довести до кипения (сахар должен раствориться) и только потом залить им орехи.
"Если вы используете фундук или грецкий орех, предварительно обжарьте орехи в духовке при 170°С в течение 10 минут, остудите и снимите шелуху. Только после этого замочите орехи в сиропе", - поделилась Глинская.
После всех манипуляций нужно орехи переместить на сито и оставить на 10 минут, чтобы сироп стек.
"Пересыпьте орехи на пергамент и разровняйте, чтобы каждый орех был отдельно. Отправьте в разогретую до 175°С на 10-15 минут – контролируйте процесс, чтобы орехи не сгорели. Достаньте орехи из духовки и дайте им полностью остыть", - рассказала повар.
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