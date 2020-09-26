Нова обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, екс-чоловіка Ані Лорак, похвалилася пишним бюстом прямо в літаку

Як відомо, після розставання з українською знаменитістю Ані Лорак Мурат обзавівся новою пасією. Зараз бізнесмен перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я Лілія. Про неї відомо лише, що Лілія з Києва і працює візажистом. Крім того, вона є активним користувачів Instagram, де регулярно викладає знімки з відпочинку і роботи. Судячи з них, панянка Мурата володіє розкішною фігурою пишним бюстом, тонкою талією і стрункими ногами.

Цього разу пасія Налжаджіоглу вирішила похвалитися поїздкою, а заодно і блиснула своєю фігурою, вірніше бюстом.

На фото Лілія позує на борту літака. Вона зображена сидячи за столиком, який сервірований фруктами. Дівчина із задоволеним виглядом тримає в руці келих шампанського.

Щоб додати пікантності кадру, вона розстебнула жакет і засвітила свої значні груди, які так і намагаються вистрибнути з облягаючого топа.

"Чекають веселі вихідні 🔥», - загадково підписала знімок дівчина.

Користувачі мережі оцінили фото, поставивши дві сотні сердечок у відповідь.

Варто нагадати, що Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися в 2009 році, в шлюбі у них народилася дочка Софія. Щастя виявилося недовговічним: пара розлучилася в минулому році після публікації доказів розгульного життя чоловіка і гучного скандалу.

Після розлучення кожен обзавівся новою парою. Ані Лорак почала стосунки з молодим продюсером Єгором Глібом, хоча вже кілька місяців не публікує спільні фото. А ось Мурат лише недавно засвітився з молодою обраницею Лілією.

Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".

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