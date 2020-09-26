Новая избранница турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, экс-мужа Ани Лорак, похвасталась пышным бюстом прямо в самолете

Как известно, после расставания с украинской знаменитостью Ани Лорак Мурат обзавелся новой пассией. Сейчас бизнесмен состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия. О ней известно лишь, что Лилия из Киева и работает визажистом. Кроме того, она является активным пользователей Инстаграм, где регулярно выкладывает снимки с отдыха и работы. Судя по ним, барышня Мурата обладает роскошной фигурой пышным бюстом, тонкой талией и стройными ногами.

В этот раз пассия Налжаджиоглу решила похвастаться поездкой, а заодно и сверкнула своей фигурой, вернее бюстом.

На фото Лилия позирует на борту самолета. Она запечатлена сидя за столиком, который сервирован фруктами. Девушка с довольным видом держит в руке бокал шампанского.

Чтобы добавить пикантности кадру, она расстегнула жакет и засветила свою внушительную грудь, которая так и пытается выпрыгнуть из облегающего топа.

«Предстоят веселые выходные 🔥», - загадочно подписала снимок девушка.

Пользователи сети оценили фото, поставив две сотни сердечек в ответ.

Стоит напомнить, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году, в браке у них родилась дочь София. Счастье оказалось недолговечным: пара развелась в прошлом году после публикации доказательств разгульной жизни мужчины и громкого скандала.

После развода каждый обзавелся новой парой. Ани Лорак начала отношения с молодым продюсером Егором Глебом, хотя уже несколкьо месяцев не публикует совместные фото. А вот Мурат лишь недавно засветился с молодой избранницей Лилией.

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