У мережі показали фото курсанта, якому вдалося вижити при падінні літака АН-26 під Харковом

Як повідомили в прес-службі ДСНС, один курсант, який вижив при падінні літака помер у лікарні. Ще один отримав травми середньої тяжкості, зараз його життю нічого не загрожує.

"За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Станом на 12: 15 на місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих. Одна людина померла в лікарні і одна людина травмована (знаходиться в лікарні)", - розповіли рятувальники.

Курсант-третьокурсник Харківського національного університету Повітряних сил В'ячеслав Золочевський перебуває у стабільному стані. Його провідав у лікарні президент України Володимир Зеленський.

Знімок розміщений на сторінці глави держави в Facebook.

"20-річний В'ячеслав Золочівський народився в сорочці... Вночі В'ячеслав прийшов до тями біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими... Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці", - написав Зеленський.

За словами медиків, найближчими днями, наступного тижня його випишуть з лікарні з подальшою відпусткою за станом здоров'я.

У той же час, мати вцілілого курсанта Ірина Золочівська повідала журналістам, що вже бачила свого сина в лікарні, він у свідомості.

"Вчора він подзвонив мені о 16: 00 і сказав:польоти будуть з 18:00 до 21: 00. Він був задоволеним, щасливим, чекав цих польотів. А коли побачила інформацію, що сталася катастрофа, ще й прочитала, що проходили льотні навчання і були курсанти з Кожедуба, я не знала, що мені робити. Я боялася, що мого сина теж немає. Але він живий, він зістрибнув, і він зміг вижити", – розповіла жінка.

Також вона додала, що її син вистрибнув з палаючого літака на ходу, так як його парашут не розкрився через низьку висоту.

"Він стрибав з літака на льоту, висота була вже не та, щоб розкрився парашут. Він стрибав з палаючого літака", - повідомила вона.

Раніше ми розповідали про авіакатастрофу, яка сталася 25 вересня під Харковом.

Так, поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого знаходилися курсанти військового університету.

В результаті трагедії офіційно загинули 23 людини, пошуки ще трьох тривають. У лікарні залишається один потерпілий з серйозними опіками.

Жуткая трагедия! Gepostet von Саша Юрченко am Samstag, 26. September 2020

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