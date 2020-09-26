В сети показали фото курсанта, которому удалось выжить при падении самолета АН-26 под Харьковом

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, один курсант, который выжил при падении самолета скончался в больнице. Еще один получил травмы средней тяжести, сейчас его жизни ничего не угрожает.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - рассказали спасатели.

Курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский находится в стабильном состоянии. Его проведал в больнице президент Украины Владимир Зеленский.

Снимок размещен на странице главы государства в Facebook.

"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке... Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья... Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром", - написал Зеленский.

По словам медиков, в ближайшие дни, на следующей неделе его выпишут из больницы с последующим отпуском по состоянию здоровья.

В тоже время, мать уцелевшего курсанта Ирина Золочевская поведала журналистам, что уже видела своего сына в больнице, он в сознании.

"Вчера он позвонил мне в 16:00 и сказал: полеты будут с 18:00 до 21:00. Он был довольным, счастливым, ждал этих полетов. А когда увидела информацию, что произошла катастрофа, еще и прочитала, что проходили летные учения и были курсанты из Кожедуба, я не знала, что мне делать. Я боялась, что моего сына тоже нет. Но он живой, он спрыгнул, и он смог выжить", – рассказала женщина.

Также она добавила, что ее сын выпрыгнул из горящего самолета на ходу, так как его парашют не раскрылся из-за низкой высоты.

«Он прыгал с самолета на лету, высота была уже не та, чтобы раскрылся парашют. Он прыгал с горящего самолета", – сообщила она.

Ранее мы рассказывали об авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Харьковом.

Так, рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты военного университета.

В результате трагедии официально погибли 23 человека, поиски еще троих продолжаются. В больнице остается один пострадавший с серьезными ожогами.

Жуткая трагедия! Gepostet von Саша Юрченко am Samstag, 26. September 2020

Напомним, авиакатастрофа под Харьковом: самолет рухнул прямо на обочине, все в огне, кадры с места ЧП

Как сообщала Politeka, авиакатастрофа под Харьковом: на борту был сын павшего Героя Украины, новые детали и кадры трагедии

Также Politeka писала, что появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом