В пятницу вечером в одном из городов в Харьковской области рухнул самолет, в результате чего образовался масштабный пожар

Об этом сообщает Telegram-канал «Нетипичный Харьков».

«В Чугуеве произошла авиакатастрофа! Класс самолёта и подробности неизвестны. Последствия мы видим на  видео!» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что самолет рухнул неподалеку от дороги. После крушения

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