Появились фото курсантов Харьковского университета, которые погибли в авиакатастрофе в Чугуеве

Об этом пишет Politeka.net.

Первым групповой снимок в своем личном Facebook опубликовал советник главы МВД Евгений Терехов.

"Светлая память", – коротко подписал он фото 11 курсантов и их командира.

По информации журналиста Павла Прядко, в результате авиакатастрофы под Харьковом погибли студенты из 113 группы.

"Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе. 133 группа. Вечная память", – говорится в его публикации.

По состоянию на 9:00 26 сентября, спасатели на месте крушения самолета Ан-26 нашли тело еще одного погибшего.

Как отметили в пресс-службе ГСЧС, 23 жертву катастрофы нашли под фюзеляжем воздушного судна.

"Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали. 26 сентября в 9:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются. От ГСЧС привлечено 62 чел. личного состава и 10 единиц техники", – говорится в сообщении.

Через какое-то время пользователи в социальных сетях начали публиковать фотографии погибших в авиакатастрофе под Харьковом курсантов.

Популярный Telegram-канал Pavlovsky News, в свою очередь, опубликовал фотографии некоторых курсантов, погибших в авиакатастрофе, которые были в свободном доступе в социальных сетях.

Ранее мы рассказывали об авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Харьковом.

Так, рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты военного университета.

В результате трагедии погибли 25 человек, еще двое были экстренно госпитализированы.

Напомним, самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на взлетную полосу: люди падали один за другим, видео.