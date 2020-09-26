Українці в подиві, чому ПриватБанк затягує процес повернення особистих коштів

Про це у своєму відгуку на порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За словами жінки, вона хотіла зняти 20 тисяч гривень, але при проведенні операції банкомат ПриватБанку перезавантажився і повернув їй карту.

Незважаючи на збій в роботі банкомату, ПриватБанк списав з її рахунку цю суму, але гроші не видав.

"Відразу набрала 3700, оператор сказав, що гроші повернуть протягом 30 хвилин. Другий раз-гроші повернуть протягом 24 год. через годину вже інший оператор сказав, що гроші повернуть протягом 7 днів після розгляду заявки. Це не кредитні гроші!!! Це особисті кошти. Запитала, де публічна оферта, де в договорі зазначено 7 днів, для чого стільки чекати (не 100 грн), відповідь «це внутрішнє правило банку». Що означає Внутрішнє правило?",- обурюється незадоволена клієнтка.

Більш того жінка не розуміє, чому ПриватБанк приховує від своїх клієнтів документи, на підставі яких затягує повернення особистих коштів.

"Чому це секрет для клієнта? Наскільки це законно?

ПриватБанк, як списувати відсотки, штрафи і незрозумілі нарахування-про це ви не забуваєте!!! А яку відповідальність Ви несете за гроші клієнтів? З тих пір, як банк став державною структурою, робота на рівні 1 зірки", - резюмувала вона у своєму негативному відгуку.

У Приватбанку поспішили виправдатися і заявили, що гроші їй повернуть за умови, якщо буде проведена перевірка, за результатами якої виявлять "зайві" кошти.

"Добрий день! Перепрошуємо за можливі незручності. На даний момент очікується проведення та звірка результатів інкасації. Це дозволить нам впевнитись в тому, що кошти не були видані та визначити їх суму. За результатом обробки заявки ми додатково вас повідомимо.", - відповів співробітник на скаргу в коментарях.

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