Зірки завжди бажають виглядати якомога більш натуральніше, і мода на це не згасає

Артистки іноді не один тиждень готуються до фотосесій без макіяжу і публікацій пляжних знімків. Щоб приміряти відвертий наряд, артистки худнуть, ходять до косметолога і в спортзал. Нещодавно до жарких кадрів, які показують зірки, додалася ще одна пікантна родзинка – відмова від ліфчиків.

Так, публічні виходи в світ, образи для глянцевих фото і простих Селфі іноді об'єднані одним – співачки і актриси забувають про білизну. Представляємо вашій увазі топ фото знаменитостей, які вразили видом без бюстгальтера.

Два дні тому Каменських вдалося вразити мережу фото, зробленими на відпочинку разом з чоловіком:

"Я вірю в те, що все в світі - це енергія 〰️ а кожна людина живе на своїй власній частоті енергетичних хвиль ➿ і для того, щоб жити так, як мрієш, потрібно налаштуватися на енергетичну частоту тієї реальності, яку ми хочемо Начинайте починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде! ❤ ️ ",- заявляє Настя.

Тіна Кароль без ліфчика з'являється в досить стриманих нарядах, проте, їй вдається завжди вразити дизайнерськими сукнями і костюмами. А точніше, видом в них. Співачка підкреслює зону декольте завдяки глибоким вирізам і мінімалістичним дизайнам.

Світлана Лобода вражає мережу фігурою після других пологів. Мама двох дочок не тільки прийшла в форму дуже швидко, але ще і на заздрість багатьом, стала ще більш підтягнутою і худий. Тепер артистка блищить на сцені і відпочинку в нарядах, ліфчик для яких явно не потрібен.

Вічно молода Віра Брежнєва завдяки харчуванню і правильному догляду за сообй може похвалитися ідеальною фігурою. Співачка показує себе без скромності, але і без гордовитості. Завдяки годинах роботи в залі, Віра з'являється на червоних доріжках і концертах в пікантних образах.

Даша Астаф'єва співпрацює з багатьма фотографами. Дівчина не любить однотипність, тому всі її фото і образи дуже різні. І хоча Астаф'єва часто блищить бюстом без білизни, схожих фото в профілі у неї просто немає.

Ікона стилю і ідол для мільйонів жінок Дженніфер Лопес рідко оголюється для зйомок. Звзеде не треба привертати увагу до себе завдяки оголеному тілу, але коли Дженніфер постає перед фанатами в пікантному вигляді, це не залишається без коментарів. 51-річна знаменитість виглядає набагато молодше свого віку і все ще перевершує навіть молоденьких моделей.

А ось ефектна супермодель Емілі Ратаковскі-навпаки, роздягається для фотосесій дуже охоче. Завдяки дивно стрункій фігурі, артистці вдається підкорювати тисячі фанатів. Любителька м'яса і вина виглядає приголомшливо, не приховуючи, що їй просто пощастило з генами. Щоб бути у формі, Емілі просто багато ходить, відвідує сауну і робить спеціальний масаж в салоні.

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