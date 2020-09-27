Звезды всегда желают выглядеть как можно более натуральнее, и мода на это не угасает

Артистки иногда не одну неделю готовятся к фотосессиям без макияжа и публикациям пляжных снимков. Чтобы примерить откровенный наряд, артистки худеют, ходят к косметологу и в спортзал. Недавно к жарким кадрам, которые показывают звезды, добавилась еще одна пикантная изюминка – отказ от лифчиков.

Так, публичные выходы в свет, образы для глянцевых фото и простых селфи иногда объединены одним – певицы и актрисы забывают о белье. Представляем вашему вниманию топ фото знаменитостей, поразивших видом без бюстгальтера.

Два дня назад Каменских удалось поразить сеть фото, сделанными на отдыхе вместе с мужем:

«Я верю в то, что все в мире - это энергия 〰️ А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн ➿ И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим 😌 Начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится! ❤️», - заявляет Настя.

Тина Кароль без лифчика появляется в достаточно сдержанных нарядах, тем не менее, ей удается всегда поразить дизайнерскими платьями и костюмами. А точнее, видом в них. Певица подчеркивает зону декольте благодаря глубоким вырезам и минималистичным дизайнам.

Светлана Лобода поражает сеть фигурой после вторых родов. Мама двух дочек не только пришла в форму очень быстро, но еще и на зависть многим, стала еще более подтянутой и худой. Теперь артистка блистает на сцене и отдыхе в нарядах, лифчик для которых явно не нужен.

Вечно молодая Вера Брежнева благодаря питанию и правильному уходу за сообй может похвастаться идеальной фигурой. Певица показывает себя без скромности, но и без надменности. Благодаря часам работы в зале, Вера появляется на красных дорожках и концертах в пикантных образах.

Даша Астафьева сотрудничает с многими фотографами. Девушка не любит однотипность, поэтому все ее фото и образы очень разные. И хотя Астафьева часто блистает бюстом без белья, похожих фото в профиле у нее просто нет.

Икона стиля и идол для миллионов женщин Дженнифер Лопес редко оголяется для съемок. Звзеде не надо привлекать внимание к себе благодаря обнаженному телу, но когда Дженнифер предстает перед фанатами в пикантном виде, это не остается без комментариев. 51-летняя знаменитость выглядит намного моложе своего возраста и все еще превосходит даже молоденьких моделей.

А вот эффектная супермодель Эмили Ратаковски - напротив, раздевается для фотосессий очень охотно. Благодаря удивительно стройной фигуре, артистке удается покорять тысячи фанатов. Любительница мяса и вина выглядит потрясающе, не скрывая, что ей просто повезло с генами. Чтобы быть в форме, Эмили просто много ходит, посещает сауну и делает специальный массаж в салоне.

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