Донька хворої на рак Анастасії Заворотнюк знає, як дивувати своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Свіжа публікація з'явилася в особистому мікроблозі Анни Заворотнюк.

Так, російська зірка вирішила заінтригувати своїх шанувальників, опублікувавши яскраве фото в Instagram.

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На знімку Анна Заворотнюк сидить на дивані, склавши нога на ногу. Для ефектного кадру вона одягла плащ кремового кольору і зважилася на спокусливий макіяж.

"Коти, завтра викладати відео з голлівудським мейком?",- підписала дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк нову публікацію в своєму Instagram.

Користувачі миттєво відреагували на свіжий знімок і засипали її захопленими коментарями.

"Звичайно, дуже чекаємо", "Звичайно Анют. Ми дуже чекаємо. Відмінного настрою", " оригінально, стильно, красиво!", "Звичайно. Ти ще питаєш?! Буду чекати)", " Дааа, Ура!", "Ну природно", "звичайно викладати", " так, так, так, ми дуже чекаємо. Гарного настрою вам", " звичайно викладати, Аня! Чекаємо", "чекаємо хороших новин, чекаємо шматочок маминої інформації, а одна реклама і пости про рекламу, розчарування", - написали вони під публікацією.

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