Російська зірка Христина Асмус загриміла в лікарню і поскаржилася на своє життя
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram актриса поділилася сумною новиною з фанатами – вона знаходиться в лікарні.
Христина розповіла, що втратила голос і зараз перебуває під наглядом медиків: їй проводять ряд лікувальних процедур, але поки все безрезультатно.
"Лежу зараз під крапельницею 💉
Кожен день уколи, сильні антибіотики, адреналін, інгаляції, літрами вливання на зв'язки... 🩺 💊 А голосу немає.
Набряки не спадають зовсім, тонус не з'являється і зв'язки в критичному стані 😭
А у нас випуск вистави і навантаження на них дичайше 🗣», - розповіла шанувальникам артистка.
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При цьому Асмус впевнена, що справжньою причиною її критичного стану є щільний робочий графік, яким вона себе довела.
"І це не те, що я на сцені якось не так кричала, не на опорі... Ні. Це все графік, яким я себе довела.. Вперше, напевно, в голові думка - що це все, звичайно, того не варто було... 😞 » ,- поскаржилася вона.
У коментарях шанувальники бажають актриси якнайшвидшого одужання, а також берегти себе.
"Тримайтеся, Христина! І бережіть себе", "якнайшвидшого одужання", - пишуть вони.
Раніше Христина Асмус похваталася незвичайним кадром з поїзда.
Актриса була одягнена в чорний топ з глибоким декольте і в'язаний бежевий капелюшок. Блондинка розповіла, що любить подорожувати на поїздах, тому що це її єдині вихідні.
У поїзді, як зізнається зірка "інтернів", вона може виспатися, повчити текст, прочитати договори, на які постійно не вистачає часу.
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