Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза розчулила шанувальників своїх зіркових батьків зворушливим знімком
Як передає Politeka.net, кадр був опублікований на Instagram-сторінці юної дівчинки.
На кадрі Ліза з'явилася в Червоній шапочці, куртці і черевиках, а промениста посмішка на її милому личку сильно зворушила її шанувальників.
Милий образ дівчинки викликав в мережі справжній фурор: в коментарях під знімком її просто засипали схвальними коментарями.
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"Копія мамки","Красива розумна дівчинка", "Красуня, так утеплилася вже", " Просто принадність", ", "Дівчинка-цукерочка, красуня", - писали під постом Лізи.
Раніше ми повідомляли, що дитину зняли крупним планом: Ліза з розпущеним волоссям позувала в білій футболці з нашивками у вигляді диких кішок. Білява дочка артистів лагідно посміхнулася в камеру.
Для тих, хто стежить за життям зоряної сімейки помітно, як змінюється обличчя дівчинки: дитячі риси змінюються на більш дорослі.
Нагадаємо, таємниця близнюків Пугачової і Галкіна: "Ліза схожа на свою маму, яку...".
Як повідомляла Politeka, діти Пугачової і Галкіна щасливо притиснулися до дочки Орбакайте.