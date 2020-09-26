Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза розчулила шанувальників своїх зіркових батьків зворушливим знімком

Як передає Politeka.net, кадр був опублікований на Instagram-сторінці юної дівчинки.

На кадрі Ліза з'явилася в Червоній шапочці, куртці і черевиках, а промениста посмішка на її милому личку сильно зворушила її шанувальників.

Милий образ дівчинки викликав в мережі справжній фурор: в коментарях під знімком її просто засипали схвальними коментарями.

"Копія мамки","Красива розумна дівчинка", "Красуня, так утеплилася вже", " Просто принадність", ", "Дівчинка-цукерочка, красуня", - писали під постом Лізи.

Раніше ми повідомляли, що дитину зняли крупним планом: Ліза з розпущеним волоссям позувала в білій футболці з нашивками у вигляді диких кішок. Білява дочка артистів лагідно посміхнулася в камеру.

Для тих, хто стежить за життям зоряної сімейки помітно, як змінюється обличчя дівчинки: дитячі риси змінюються на більш дорослі.

Нагадаємо, таємниця близнюків Пугачової і Галкіна: "Ліза схожа на свою маму, яку...".

Як повідомляла Politeka, діти Пугачової і Галкіна щасливо притиснулися до дочки Орбакайте.