Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза умилила поклонников своих звездных родителей трогательным снимком
Как передает Politeka.net, кадр был опубликован на Instagram-страничке юной девочки.
На кадре Лиза появилась в красной шапочке, куртке и ботинках, а лучезарная улыбка на ее милом личике сильно растрогала ее поклонников.
Милый образ девочки вызвал в сети настоящий фурор: в комментариях под снимком ее просто засыпали лестными комментариями.
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"Копия мамки", "Красивая умная девочка", "Красотка, так утеплилась уже", "Просто прелесть", ", "Девочка‐конфеточка, красотка", - писали под постом Лизы.
Ранее мы сообщали, что малышку засняли крупным планом: Лиза с распущенными волосами позировала в белой футболке с нашивками в виде диких кошек. Белокурая дочка артистов кротко улыбнулась в камеру.
Для тех, кто следит за жизнью звездной семейки заметно, как меняется лицо девочки: младенческие черты сменяются на более взрослые.
Напомним, тайна близнецов Пугачевой и Галкина: "Лиза похожа на свою маму, которую...".
Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте.