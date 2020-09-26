Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза умилила поклонников своих звездных родителей трогательным снимком

Как передает Politeka.net, кадр был опубликован на Instagram-страничке юной девочки.

На кадре Лиза появилась в красной шапочке, куртке и ботинках, а лучезарная улыбка на ее милом личике сильно растрогала ее поклонников.

Милый образ девочки вызвал в сети настоящий фурор: в комментариях под снимком ее просто засыпали лестными комментариями.

"Копия мамки", "Красивая умная девочка", "Красотка, так утеплилась уже", "Просто прелесть", ", "Девочка‐конфеточка, красотка", - писали под постом Лизы.

Ранее мы сообщали, что малышку засняли крупным планом: Лиза с распущенными волосами позировала в белой футболке с нашивками в виде диких кошек. Белокурая дочка артистов кротко улыбнулась в камеру.

Для тех, кто следит за жизнью звездной семейки заметно, как меняется лицо девочки: младенческие черты сменяются на более взрослые.

Напомним, тайна близнецов Пугачевой и Галкина: "Лиза похожа на свою маму, которую...".

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте.