В Украине существенно вырастет помощь и пенсии для людей с инвалидностью

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Отмечается, что 21 сентября Владимир Зеленский подписал закон, который позволит увеличить социальную помощь и пенсии людям с инвалидностью. Выплаты будут повышаться в несколько этапов.

Так, с 1 января 2021 года планируют поднять выплаты детям с инвалидностью подгруппы А. Соцпомощь будет увеличена со 100% до 150% прожиточного минимума. Уже с 2022 года эту помощь поднимут до 200% прожиточного минимума.

Людям с инвалидностью с детства подгруппы А І группы также поднимут выплаты до 150% в 2021 году и до 200% в 2022 году.

Людям с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы выплаты поднимут до 100% прожиточного минимума.

Кроме этого, будут повышены выплаты для людей, утративших трудоспособность. Сейчас им платят 15% от прожиточного минимума, но уже с 2021 года соцпомощь повысят до 75%.

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