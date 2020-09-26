Украинцам представили информационный календарь повышений пенсий

Как передает Politeka.net, соответственные данные появились на сайте Минсоцполитики.

По словам Марины Лазебной, эта информация даст возможность украинцам понимать в каком размере и на что именно заложены средства в бюджете.

"Люди не должны быть в "подвешенном состоянии", становиться жертвами информационных манипуляций и безответственных обещаний. Я абсолютно уверена, что информация о решении правительства должна быть прозрачной и доступной для людей, только так выстраивается доверие в обществе ", - отметила министр.

Согласно данным, не повышение пенсии в 2021 году могут рассчитывать около 10 миллионов пенсионеров, а само повышение будет проходить в 5 этапов для разных категорий.

Так, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем. В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Ранее эксперт Лидия Ткаченко озвучила прогноз, согласно которому в Украине поднимут пенсионный возраст.

Эксперт отметила, в 2021 году количество пенсионеров начнет резко расти, а число плательщиков - снижаться. На следующий год также запланировано завершение постепенного повышения пенсионного возраста для женщин – они будут выходить на заслуженный отдых в 60, как и мужчины, и это спровоцирует резкий скачок количества льготников, претендующих на выплаты от государства.

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