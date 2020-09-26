Українці можуть забути про сухе бабине літо

Про це у своєму Facebook попередила авторитетний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

Вона попередила про повернення до України рясних дощів, яке спровокував атмосферний фронт циклону Wicca.

За словами Наталки Діденко, завтра, 27 вересня, спочатку вночі дощитиме на Заході, потім впродовж дня дощі потягнуться далі через центральну частину, захоплять Північ, місцями Південь.

Вже під вечір неділі чи вже у ніч на понеділок рясні дощі, які спровокував циклон Wicca, дійдуть до східних регіонів України.

"Температура повітря у неділю становитиме: на Заході +14+19 градусів, на Півночі України та у Вінницькій області максимально не вище +18+23 градусів, тобто, похолодає, у більшості центральних областей +22+26 градусів, на Сході України +23+26 градусів, на Півдні недільне повітря прогріється до +23+26 градусів", - продовжила Діденко у своєму новому прогнозі погоди.

Що стосується столиці, то у неділю у Києві також пройде дощ. Також українцям варто готуватися до зниження температури: вдень до +20 градусів.

Варто також зазначити, що подібні погодні гойдалки можуть негативно вплинути на здоров'є українців.

«Отже, в Україну поступово заходить явно інша повітряна маса. Тому через ці синоптичні зміни можливі загострення серцево-судинних недуг, стрибки артеріального тиску, настрою і, взагалі, масове похнюплення носів», - зазначила Діденко, публікуючи свіжий прогноз погоди для українців.

Нагадаємо, осінь скасовується, бабине літо увірветься в Україну і порадує теплом.

Як повідомляла Politeka, антициклон обрушиться на українців, тумани і спека під +30.

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