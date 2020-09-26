Німецька супермодель і колишня наречена світової зірки кіно Леонардо Ді Капріо Тоні Гаррн захопила мережу новими знімками

Як передає Politeka.net, модель Тоні Гаррн-справжній приклад для наслідування. Красуня є обличчям декількох брендів, займається благодійністю, а також бере участь в кампаніях на користь дівчат Африки. Зовсім недавно Тоні стала дизайнером і випустила першу колекцію одягу.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила серію знімком, зроблених в різних образах і попросила фоловерів оцінити, який краще.

Так на деяких фото вона попозувала в золотистому короткому вечірньому платті, суцільно всіяному паєтками. Спереду наряду красувався величезний бант, а також досить глибокий виріз на грудях. Модель злегка нагнулася вперед, прийнявши спокусливу позу, щоб показати свою фігуру у всій красі.

На наступному кадрі Гаррн попозувала в романтичному образі, одягнувши легке біле плаття з натуральної тканини. Волосся дівчини було розпущене і вона посміхалася на камеру.

Крім того, було фото, зроблене в спортивному стилі. На красуні був чорний топ, який спокусливо підкреслював пружні форми моделі. Злегка нафарбоване обличчя Тоні сховала під темною кепкою.

Фолловери почали із захопленням коментувати зовнішність моделі

"Приголомшлива дівчина»," Лео точно не встоїть від такої краси", - зазначили вони.

Нагадаємо, Тоні Гаррн зустрічалася з Леонардо Ді Капріо з 2013 по 2014 роки. Зараз зірка заручена з актором Алексом Петтіфером.

Раніше ми писали, що Тоні Гаррн позувала в помаранчевій сукні з відкритими плечима, але під нарядом ще щось було. Обличчя у моделі було оздоблено. На другому знімку Гаррн вже стояла в сукні тілесного кольору. На наступному кадрі модель здалася в сукні і без білизни. Зірка також вирішила продемонструвати себе в прозорому вбранні.

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