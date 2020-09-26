Стало відомо, хто ризикує залишитися без субсидій на комунальні послуги

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінфіну.

Зокрема, вже з Нового року усі українці, які претендують на будь-якому допомогу від держави, у тому числі й на субсидії, будуть проходити попередню перевірку.

Під перевіркою мають на увазі аналіз різних баз та реєстрів, за допомогою яких влада може з’ясувати, чи не обдурює людина державу та чи справді потребує допомоги.

«Мінфіну не треба виступати у ролі злого поліціянта, який наздоганяє. На етапі призначення будуть відсіяні такі виплати», – цитує прес-служба заступника очільника Мінфіну Дениса Улютіна.

Якщо людина отримала допомогу або субсидію на комунальні послуги від держави з порушеннями, наприклад, приховавши додатковий заробіток, то її змусять усю сумму зі свого гаманця повернути назад до державного бюджету

Раніше ми вже розповідали, що багато українців залишаться без субсидій у новому році.

Нова платформа дозволить одночасно перевіряти 3500 запитів, що "дозволяє використовувати дане програмне рішення державними органами при призначенні виплати і значно скорочувати час, необхідний для прийняття рішень про виплати".

Тобто, держава у реальному часі буду ретельно перевіряти громадян, які можуть розраховувати на будь-яку допомогу від держави.

Якщо українці при зверненні до держави за допомогою приховали свої доходи, то вони автоматично втратять можливість отримання пільг.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів українцям посилили і правила отримання субсидій

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