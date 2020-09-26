Епатажний російський співак Філіп Кіркоров відправився на відпочинок до Греції і закидав мережу яскравими фотографіями

Як передає Politeka.net, знімки поп-король естради оприлюднив у себе в Instagram.

Як відомо, Кіркоров завжди вважає за краще виділятися серед інших зірок як на сцені, так і в повсякденному житті, саме тому у нього настільки яскраві і часом навіть не звичайні наряди.

На відпочинку артист також був вірний своєму екстравагантному стилю і одягався досить яскраво в костюми від світових брендів.

«Суботній. Чарівний калейдоскоп в мій світ вояжу...розумію, що вибрати найяскравіший наряд не так вже просто, але ви постарайтеся. Який лук вам до вподоби: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10? 👇 🏽 ",- звернувся до своїх фанатів Кіркоров.

Користувачі мережі почали нахвалювати вбрання поп-короля. Свої захоплені відгуки вони залишають в коментарях.

"Красунчик в будь-якому вбранні🤘 🤘 🤘", "Те, що-ваш смак-бездоганний навіть не обговорюється 👍" »" ви завжди обладнаний❤️❤️❤️❤️», «як справи у вашого батька, Бедроса!? Я переживаю. У літаку в профіль ви копія ваш тато😍", "Ну і затарився", - пишуть люди.

Раніше Філіп Кіркоров показав, як потрібно насолоджуватися життям.

Так, 53-річний співак похвалився свіжим кадром з відпустки, який він проводить у Греції.

На фото Кіркоров позує на березі моря, а на задньому плані видніється мальовничий пейзаж і яхта.

Співак вірний своєму екстравагантному стилю: навіть на відпочинку він одягнений в яскравий і незвичайний костюм від відомого бренду. Кіркоров позує, тримаючи біля вуха телефон.

Нагадавши, Кіркоров не встояв перед спокусливою Орбакайте з новою стрижкою.

Як повідомляла Politeka, Кіркоров в блискучих шльопанцях вирішив розважитися і поплатився за хвастощі: «блазень гороховий».

Також Politeka писала, що 9-річний син Стоцької вразив схожістю з Кіркоровим, нове фото підірвало мережу.