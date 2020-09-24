"Другой человек"

49-летняя певица Кристина Орбакайте решила поэксперементировать с внешностью, добавив в образ новых красок

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в ярко-розовом платье длиной до середины икры и присобраном снизу. Лук дополнили кремовые туфли на шпильке.

Ткань выгодно обтянула стройную фигуру Кристины, подчеркнув ее бюст, талию и бедра.

Кроме того, Орбакайте предстала с новой стрижкой: звезда накрутила волосы так, что они стали пышнее и значительно короче.

Блондинка поставила руки на пояс и мило улыбнулась в камеру.

"Готова к труду и обороне!", - сообщила в подписи счастливая Орбакайте.

Преобразившаяся звезда впечатлила новым образом свою мать Аллу Пугачеву и ее бывшего супруга Филиппа Киркорова. Первая прокомментировала "красавица", а второй поставил Кристине "лайк".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: многие просто напросто не узнали Орбакайте.

"Цвет платья необыкновенной красоты, Вам очень идет👏👏👏" - "Не льстите. Или у вас вкус... так себе. Очень НЕ идёт ей этот цвет"

"Цвет платья просто затмевает красоту Кристины!!!Слишком броский!Должно быть что-то одно, или Кристина в платье, или платье на Кристине!!! Она же не модель на подиуме"

"Чудо, как хороша, Кристюня!💖"

"Все больше похожа на маму. Кристина это не ваш стиль. Вы как тётя в этом"

"О божечкиииии, ну Кристинааааа, вы нас наповал сразили своей красотой!!!! 😻 "

"Ой... Это другой человек..."

"На Леди Гагу похожа !...😊👍"

"если это Кристина, то не понятно, что с лицом? не узнать совсем"

Напомним, Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности.

Также Politeka писала, что появилось редкое фото со всеми детьми Кристины Орбакайте.