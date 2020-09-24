49-летняя певица Кристина Орбакайте решила поэксперементировать с внешностью, добавив в образ новых красок
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в ярко-розовом платье длиной до середины икры и присобраном снизу. Лук дополнили кремовые туфли на шпильке.
Ткань выгодно обтянула стройную фигуру Кристины, подчеркнув ее бюст, талию и бедра.
Кроме того, Орбакайте предстала с новой стрижкой: звезда накрутила волосы так, что они стали пышнее и значительно короче.
Блондинка поставила руки на пояс и мило улыбнулась в камеру.
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"Готова к труду и обороне!", - сообщила в подписи счастливая Орбакайте.
Преобразившаяся звезда впечатлила новым образом свою мать Аллу Пугачеву и ее бывшего супруга Филиппа Киркорова. Первая прокомментировала "красавица", а второй поставил Кристине "лайк".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное: многие просто напросто не узнали Орбакайте.
"Цвет платья необыкновенной красоты, Вам очень идет👏👏👏" - "Не льстите. Или у вас вкус... так себе. Очень НЕ идёт ей этот цвет"
"Цвет платья просто затмевает красоту Кристины!!!Слишком броский!Должно быть что-то одно, или Кристина в платье, или платье на Кристине!!! Она же не модель на подиуме"
"Чудо, как хороша, Кристюня!💖"
"Все больше похожа на маму. Кристина это не ваш стиль. Вы как тётя в этом"
"О божечкиииии, ну Кристинааааа, вы нас наповал сразили своей красотой!!!! 😻 "
"Ой... Это другой человек..."
"На Леди Гагу похожа !...😊👍"
"если это Кристина, то не понятно, что с лицом? не узнать совсем"
Напомним, Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности.
Также Politeka писала, что появилось редкое фото со всеми детьми Кристины Орбакайте.