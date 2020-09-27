Банкомат ПриватБанку не видав гроші, хоч гроші з картки були списані
Як передає Politeka.net, про це повідомила незадоволена клієнтка банку.
За словами постраждалої, інцидент стався в Дніпрі.
Як передає Politeka.net, про це повідомила незадоволена клієнтка банку.
За словами постраждалої, інцидент стався в Дніпрі.
"У банкоматі-терміналі знімала 20000 грн. Після натискання кнопки "видати гроші" банкомат почав рахувати банкноти по звуку і подавати їх у вікно видачі, і протягом наступних 5-7 хвилин світилося те ж вікно смуга завантаження, банкомат не реагував. Після звернення відразу на гарячу лінію приват Банку, оператор сказав, що потрібно натиснути, щоб розблокувати банкомат від зависання. З другої спроби вийшло і банкомат віддав карту, але гроші так і не видав!!! А списання по карті пройшло...", - розповіла жінка.
Вона зазначила, що через цю помилку залишилася без грошей в потрібний момент.
"По поверненню грошей мені повідомили, що потрібно дочекатися інкасації незрозуміло коли. Дані кошти призначалися для погашення кредиту в іншому банку, у зв'язку з цим я повинна оплачувати штрафи в іншому банку... терміни повернення моїх грошей невідомі. Чому так відбувається і хто буде оплачувати штрафи з вашої вини?",- задалася питанням незадоволена клієнтка.
Представники банку перепросили за незручності і пообіцяли вирішення проблеми найближчим часом.
Представники банку перепросили за незручності і пообіцяли вирішення проблеми найближчим часом.
"За вашим питанням вже зареєстрована заявка на повернення коштів. На даний момент очікуються результати інкасації. Це дозволить нам переконатися в тому, що операція не була успішна і звірити суму з вказаною вами для повернення. За результатами обробки заявки ми додатково вам повідомимо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "При обміні валют або переказ коштів": у Нацбанку пояснили українцям, як хитро їх обманюють
Як повідомляла Politeka, "Гроші так і не повернули": ПриватБанк вляпався в новий скандал, обурливі деталі
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