Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася палким кадром зі зйомок оригінальної трилогії "Знайти своїх"

Так, тиждень тому артистка випустила новий альбом "знайти своїх", а після представила оригінальну трилогію-кліп з такою ж назвою. Спеціально для оригінальної трилогії зірка кардинально змінила імідж.

У кліпі співачка показала себе, як зі зворушливою, так і з несподівано жвавою і зухвалої сторони.

"Ми тонули, падали, вибухали, літали, ходили по воді, воювали, рубали сокирою, калічили винних. Чого тільки не робили на знімальному майданчику. Використовували найбільший 100-метровий кран в Україні, щоб змусити транспортний засіб левітувати», - розповідав про створення кліпу Режисер Стас Морозов.

Сама Тіна поділилася новим кадром зі зйомок, на якому її буквально носила на руках натовп людей. Дана робота не залишає фанатів байдужими, адже масштабний кліп-трилогія вийшов дуже насиченим і яскравим. Його знімали цілих п'ять днів.

Тіна на новому фото постала в ультра-модному вбранні від британського дизайнера David Koma і відразу ж отримала сотні відгуків:

«Чтоб оторваться от земли

И не встречать моих растерянных глаз,

А я буду ждать тебя вечность,

Слушая космоса бас», - написала Кароль.

Ось що відповіли фанати:

"the best♥️", " Прекрасна🔥 😍", «обожнюю♥️♥️", «Краща💙 💙 💙 💙", " чудова❤«", " ну, Queen!🥺 ", "Найпрекрасніша ❤ ️" « "Любимка ♥ ️" « " найкраща ❤️❤️❤️", " найкраща ❤️", " Богиня🤍", " найкраща❤️", " любов. 🕊️❤️», «Сама кохана, сама красива😍❤️🔥», «Тіна така красуня😍😍😍😍», «найкраща 💔💔💔», «улюблена, рідна і так далеко 💔😻».

Нагадаємо, ми також писали, що зірка презентувала новий музичний альбом "знайти своїх". На сторінці зірки в Instagram з'явилося яскраве відео.

"Знайти своїх-це щастя, втратити — випробування. Але набуття "своїх» можливе тільки тоді, коли перестаєш Шукати", - йдеться в підписі до ролика.

У кліпі Кароль постала в наряді від дизайнера David Koma. Це костюм в коричневих тонах з довгими рукавичками, прикрашеними камінням. У ролику показано, як Тіна Кароль йде по поручнях моста, а потім падає вниз.

Фрагмент відео просто приголомшив фоловерів зірки.

"Це космос", "Малятко, це було круто«," це дуже сильно! зворушливо! красиво! Спасибі тобі за творчість! Геній у своїй справі"," До мурашок«, " це космос🔥 🔥 🔥... Захоплююся всією душею♥️♥️♥️", » спасибі за це мистецтво, казкова левиця🗝️ погруз занурили в якусь особливу атмосферу і потрапили в саме💗 💗 💗",-пишуть в коментарях.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте

Як повідомляла Politeka, безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців:"Тіночка, сховай свої прищики".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль у вбранні спокусниці спокусила розмірами, українці оцінили: "емоції зашкалюють!»