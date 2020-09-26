Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася палким кадром зі зйомок оригінальної трилогії "Знайти своїх"
Так, тиждень тому артистка випустила новий альбом "знайти своїх", а після представила оригінальну трилогію-кліп з такою ж назвою. Спеціально для оригінальної трилогії зірка кардинально змінила імідж.
У кліпі співачка показала себе, як зі зворушливою, так і з несподівано жвавою і зухвалої сторони.
"Ми тонули, падали, вибухали, літали, ходили по воді, воювали, рубали сокирою, калічили винних. Чого тільки не робили на знімальному майданчику. Використовували найбільший 100-метровий кран в Україні, щоб змусити транспортний засіб левітувати», - розповідав про створення кліпу Режисер Стас Морозов.
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Сама Тіна поділилася новим кадром зі зйомок, на якому її буквально носила на руках натовп людей. Дана робота не залишає фанатів байдужими, адже масштабний кліп-трилогія вийшов дуже насиченим і яскравим. Його знімали цілих п'ять днів.
Тіна на новому фото постала в ультра-модному вбранні від британського дизайнера David Koma і відразу ж отримала сотні відгуків:
«Чтоб оторваться от земли
И не встречать моих растерянных глаз,
А я буду ждать тебя вечность,
Слушая космоса бас», - написала Кароль.
Ось що відповіли фанати:
"the best♥️", " Прекрасна🔥 😍", «обожнюю♥️♥️", «Краща💙 💙 💙 💙", " чудова❤«", " ну, Queen!🥺 ", "Найпрекрасніша ❤ ️" « "Любимка ♥ ️" « " найкраща ❤️❤️❤️", " найкраща ❤️", " Богиня🤍", " найкраща❤️", " любов. 🕊️❤️», «Сама кохана, сама красива😍❤️🔥», «Тіна така красуня😍😍😍😍», «найкраща 💔💔💔», «улюблена, рідна і так далеко 💔😻».
Нагадаємо, ми також писали, що зірка презентувала новий музичний альбом "знайти своїх". На сторінці зірки в Instagram з'явилося яскраве відео.
"Знайти своїх-це щастя, втратити — випробування. Але набуття "своїх» можливе тільки тоді, коли перестаєш Шукати", - йдеться в підписі до ролика.
У кліпі Кароль постала в наряді від дизайнера David Koma. Це костюм в коричневих тонах з довгими рукавичками, прикрашеними камінням. У ролику показано, як Тіна Кароль йде по поручнях моста, а потім падає вниз.
Фрагмент відео просто приголомшив фоловерів зірки.
"Це космос", "Малятко, це було круто«," це дуже сильно! зворушливо! красиво! Спасибі тобі за творчість! Геній у своїй справі"," До мурашок«, " це космос🔥 🔥 🔥... Захоплююся всією душею♥️♥️♥️", » спасибі за це мистецтво, казкова левиця🗝️ погруз занурили в якусь особливу атмосферу і потрапили в саме💗 💗 💗",-пишуть в коментарях.
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