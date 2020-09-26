Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась жарким кадром со съемок оригинальной трилогии "Найти своих"

Так, неделю тому назад артистка выпустила новый альбом "Найти своих", а после представила оригинальную трилогию-клип с таким же названием. Специально для оригинальной трилогии звезда кардинально сменила имидж.

В клипе певица показала себя, как с трогательной, так и с неожиданно бойкой и дерзкой стороны.

«Мы тонули, падали, взрывались, летали, ходили по воде, воевали, рубили топором, калечили виновных. Чего только не делали на съемочной площадке. Использовали самый большой 100-метровый кран в Украине, чтобы заставить транспортное средство левитировать», - рассказывал о создании клипа режиссер Стас Морозов.

Сама Тина поделилась новым кадром со съемок, на котором ее буквально носила на руках толпа людей. Данная работа не оставляет фанатов равнодушными, ведь масштабный клип-трилогия получился очень насыщенным и ярким. Его снимали целых пять дней.

Тина на новом фото предстала в ультра-модном наряде от британского дизайнера David Koma и сразу же получила сотни отзывов:

«Чтоб оторваться от земли

И не встречать моих растерянных глаз,

А я буду ждать тебя вечность,

Слушая космоса бас», - написала Кароль.

Вот что ответили фанаты:

«the best ♥️», «Прекрасная🔥😍», «Обожаю ♥️♥️», «Лучшая 💙💙💙💙», «Великолепная❤️», «ну, queen!🥺», «Самая прекрасная ❤️», «Любимка ♥️», «Самая лучшая ❤️❤️❤️», «Лучшая ❤️», «Богиня🤍», «Лучшая❤️», «Любовь. 🕊️❤️», «Самая любимая, самая красивая😍❤️🔥», «Тина такая красотка😍😍😍😍», «Самая лучшая, шикарная женщина 💔💔💔», «Такая любимая, родная и так далеко 💔😻».

Напомним, мы также писали, что звезда презентовала новый музыкальный альбом "Найти своих". На странице звезды в Инстаграм появилось яркое видео.

«Найти своих — это счастье, потерять — испытание. Но обретение «своих» возможно только тогда, когда перестаешь искать», - говорится в подписи к ролику.

В клипе Кароль предстала в наряде от дизайнера David Koma. Это костюм в коричневых тонах с длинными перчатками, украшенными камнями. В ролике показано, как Тина Кароль идет по перилам моста, а затем падает вниз.

Фрагмент видео просто ошеломил фолловеров звезды.

«Это космос», «Малышка, это было круто», «Это очень сильно! трогательно! красиво! Спасибо Тебе за творчество! Гений в своём деле», "До мурашек", «Это космос🔥🔥🔥... Восхищаюсь всей душой♥️♥️♥️», «Спасибо за это искусство, сказочная львица🗝️🥰🥰🥰 Погрузили в какую-то особенную атмосферу и попали в самое 💗💗💗», - пишут в комментариях.

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