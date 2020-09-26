Спливли нові подробиці моторошної авіакатастрофи під Харковом

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ДСНС.

За інформацією рятувальників, збільшилася кількість жертв авіакатастрофи під Харковом, в результаті якої розбився військовий літак Ан-26.

Так, один з вцілілих, якого екстрено госпіталізували з місця трагедії, помер у лікарні.

Таким чином, кількість загиблих в авіакатастрофі в Чугуєві зросла до 23 осіб (пошуки трьох ще тривають)

Міністр оборони України Андрій Таран також озвучив попередню причину авіакатастрофи.

"Літак, швидше за все, зачепився крилом за землю", — заявив міністр на місці аварії Ан-26 в Чугуєві.

Слідчі також мають три основні версії страшної авіакатастрофи: технічна несправність; неналежне виконання обов'язків екіпажем або особами, відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування.

Що стосується версії з "поломкою лівого двигуна", то Таран заявив, що з ладу міг вийти лише один датчик військового літака, а про несправність двигуна мова не йде.

Також відомо, що Ан-26, який розбився під Харковом, був випущений в 1977 році і повинен був прослужити військовим ще три роки.

На місце трагедії вже прибув глава держави Володимир Зеленський. У зв'язку з моторошною трагедією він оголосив 26 вересня Всеукраїнським днем жалоби.

Раніше ми розповідали про авіакатастрофу, яка сталася 25 вересня під Харковом.

Так, поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого знаходилися курсанти військового університету.

В результаті трагедії офіційно загинули 23 людини, пошуки ще трьох тривають. У лікарні залишається один потерпілий з серйозними опіками.

Нагадавши, авіакатастрофа під Харковом: літак впав прямо на узбіччі, все у вогні, кадри з місця НП

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