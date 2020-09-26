Всплыли новые подробности жуткой авиакатастрофы под Харьковом

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, увеличилось число жертв авиакатастрофы под Харьковом, в результате которой разбился военный самолет Ан-26.

Так, один из выживших, которого экстренно госпитализировали с места трагедии, скончался в больнице.

Таким образом, число погибших в авиакатастрофе в Чугуеве выросло до 23 человек (поиски троих еще продолжаются)

Министр обороны Украины Андрей Таран также озвучил предварительную причину авиакатастрофы.

"Самолёт, скорее всего, зацепился крылом за землю", — заявил министр на месте крушения Ан-26 в Чугуеве.

Следователи также имеют три основные версии жуткой авиакатастрофы: техническая неисправность; ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полётами; ненадлежащее техническое обслуживание.

Что касается версии с "поломкой левого двигателя", то Таран заявил, что из строя мог выйти лишь один датчик военного самолета, а про неисправность двигателя речь не идет.

Также известно, что Ан-26, который разбился под Харьковом, был выпущен в 1977 году и должен был прослужить военным еще три года.

На место трагедии уже прибыл глава государства Владимир Зеленский. В связи с жуткой трагедией он объявил 26 сентября Всеукраинским днем траура.

Ранее мы рассказывали об авиакатастрофе, которая произошла 25 сентября под Харьковом.

Так, рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты военного университета.

В результате трагедии официально погибли 23 человека, поиски еще троих продолжаются. В больнице остается один пострадавший с серьезными ожогами.

Напомним, авиакатастрофа под Харьковом: самолет рухнул прямо на обочине, все в огне, кадры с места ЧП

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