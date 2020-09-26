НБУ продовжує поетапно виводити з обігу старі банкноти та монети

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба регулятора.

Зазначається, що вже 1 жовтня стартує новий етап оновлення банкнот та монет, через що монети 25 копійок та купюри, випущені до 2003 року, перестають бути платіжним засобом.

“Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 01 жовтня 2020 року”, – попередили українців у прес-службі НБУ.

У Нацбанку зазначили, що ці старі купюри майже не використовуються як платіжний засіб, а українці їх тримають у власних колекціях.

Не варто забувати, що з обігу також виводять банкноти 1 та 2 грн та жовті монети номіналом 1 грн. зразка 1996 р. Вони залишатимуться платіжними засобами, і жодних обмежень у їхньому використанні не буде.

У прес-службі додали, що через припинення функціонування монет номіналом 25 коп. і купюр, які були випущені до 2003 року, під час здійснення платежів, ними не можна буде розраховуватись з 1 жовтня. Тому усі магазини та ресторани мають негайно припинити їх приймати у громадян.

Усі старі монети та купюри, випущені до 2003 року, можна буде обміняти на нові у відділеннях будь-якого банку до 30 вересня 2021 року.

Після 2021 року та впродовж до 2023 року українці зможуть обміняти старі гроші в Ощадбанку, ПриватБанку, ПУМБі або Райффайзен Банк Аваль.

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