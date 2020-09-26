33-річна українська співачка Настя Каменських знову похвалилася формами в новому білосніжному бікіні на відпочинку

Співачка розбурхує жаркими фото кожен день, вона публікує кадри в Instagram і отримує сотні коментарів через секунду після появи фото. Вся справа в тому, що артистка показує багато зайвого.

Настя Каменських виглядає добре, і це правда. Вона любить приймати ванни з травами, робити домашні маски для обличчя і волосся, а також сухий масаж. Після занять спортом і схуднення дівчина не приховує, що їй подобається, як вона виглядає, тому більше ховати гідності вона не буде.

Кілька днів тому дівчина вирушила на відпочинок, тому почала активно публікувати фото звідти, хапатися модними бікіні і демонструвати пружні форми в самих різних ракурсах. Втім, далеко не всі користувачі оцінюють такі фото позитивно.

Під новим фото, на якому Настя позувала в білому бікіні, фанати відзначили, що їм набридло дивитися, як Каменських оголюється, показує п'яту точку і робить губи «качечкою».

"Good morning, beautiful world ❤️🌍», - пише Каменських під постом.

Ось що відповідають фанати:

"Крім як голого заду Показати більше нічого ?", "Good morning darling«," ранок добрим не буває!😂 ", » So beautiful❤️«,» @kamenskux ікона стилю😉", "просто бомба👍»," знову * опа!", "Яка красуня❤️❤️❤️" «" не вистачає капелюха, шаблі, і ботфортів😉», «Море, Сонце, краса😉», «як же дістала зі своєю *опою, скрізь її показьівать, красива, але перебір.

До цього зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких постала топлес, в одних червоних стрінгах.

Фігуриста брюнетка позувала на відкритій мансарді, підставивши сонячним променям свої пишні принади. Настя покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах: спереду зірка прикривала бюст руками.

"Я вірю в те, що все в світі - це енергія 〰️ а кожна людина живе на своїй власній частоті енергетичних хвиль ➿ і для того, щоб жити так, як мрієш, потрібно налаштуватися на енергетичну частоту тієї реальності, яку ми хочемо 😌 спочатку ваші мрії будуть збуватися на тонкому енергетичному рівні - тобто на рівні думок. І тільки потім збудуться в сьогоденні ✨ тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде! ❤ ️ ",- поділилася співачка своїми філософськими думками.

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