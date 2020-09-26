Украинская актриса Ольга Сумская поделилась снимками с конкурса красоты

Как передает Politeka.net, кадры звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Конкурс красоты Mrs. Ukraine International роскошный вечер вместе с невероятными красавицами, успешными леди от 29 до 55 лет, о которых напишу отдельный пост, ибо они действительно стоят того, чтобы вы о них знали!", - сообщила актриса в подписи к снимкам.

Но внимание поклонников привлекла именно Ольга Сумская, а не участницы конкурса.

54-летняя актриса в сияющем наряде просто затмила главных красоток Украины.

Фанаты не сдерживали себя в комментариях, нахваливая красоту актрисы.

"Оля, ну вы в курсе, что самая красивая", Оля, вы самая красивая женщина Украины", "Вы невероятная", "Кроме Ольги Сумской никто красотой не блещет!!", "Олечка, вы самая, самая красивая", - писали под постом Сумской.

Ранее мы сообщали, что

ктриса снялась для обложки журнала для визажистов. Она позировала с белыми волосами, идеальной белоснежной кожей и ярким макияжем, а ее образ дополнила шляпка.

Стоит отметить, что на снимке Сумская выглядит как минимум на 20 лет моложе. На это обратили внимание все поклонники. Кроме этого, многие перестали узнавать актрису.

Напомним, что помолодевшая Сумская поразила кадрами с отдыха: «Само совершенство!».

Как сообщала Politeka, Сумская собралась на улицу в шелковой пижаме, ошеломив внешним видом: "Генетика - это сила!".

Также Politeka писала, что Сумская объяснила, кто не дает Украине быть успешной: "Приходят, чтобы обогащаться".