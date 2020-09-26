МВФ недооцінює українську економіку і прогнозує їй мінімальне зростання

Про це інформує портал 24.

Так, фонд прогнозував курс долара в 2020 році на рівні 30 грн/$. На сьогоднішній день гривня знаходиться на своєму мінімумі в цьому році – 28,24 грн/$.

На наступні роки Міжнародний валютний фонд озвучував наступні прогнози:

2021 рік - 28,9 грн за долар.

2022 рік - 28,6 грн за долар.

З 2023 по 2025 гривня буде стабільно перебувати на рівні 28,7 гривні за долар.

У своєму квітневому звіті МВФ прогнозував, що економіка України впаде в 2020 році на 7,7%. Але в червні західні партнери вирішили переглянути прогноз в гіршу сторону-8,2% падіння в цьому році і лише 1,1% зростання в наступному.

За прогнозами МВФ, інфляція в 2020 році буде на рівні 7,7%, а в наступному - 5,6%. Кабмін, у свою чергу, закладав у бюджет зростання цін на продукти і послуги на рівні 7,3%.

"Цього року дефіцит 7,5%, близько 298 млрд грн. У наступному році ми плануємо 6%, але поки з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його трохи зменшити", - заявляв раніше глава уряду Денис Шмигаль.

Оновлений прогноз по Україні фонд опублікує вже в наступному місяці.

Раніше експерт Тарас Козак заявляв, що українцям потрібно уважно придивитися до своїх банківських вкладів.

Незважаючи на прогнозоване зростання курсу долара, він не радить українцям робити вклади виключно в іноземній валюті.

При цьому особливо орієнтуватися на закладений у бюджеті на 2021 рік курс 29,1 гривень за долар не варто - це формальний показник. Реальні ж цифри залежать від безлічі факторів, які можуть бути не представлені в тексті документа.

Нагадавши, НП з банківськими картами українців, ПриватБанк вже попередив: "активувати не можна..."

Як повідомляла Politeka, НБУ терміново звернувся до українців: можна позбутися всіх грошей.

Також Politeka писала про повну відмову від готівки, монет і банкнот, які перестануть існувати.