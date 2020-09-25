Кім Кардашьян здивувала шанувальників, показавши своїх зіркових сестер і саму себе до пластики

Зірка американських реаліті-шоу поділилася несподіваним архівним знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото сама Кім постала в оточенні своїх молодших сестер - Хлої Кардашьян, а також Кайлі і Кендалл Дженнер. При цьому знімок зроблений явно давно, адже Кендалл і Кайлі на ньому виглядають ще підлітками.

Також всі четверо сестер явно ще не встигли захопитися пластичними операціями, тому їхні обличчя виглядають максимально природними.

У коментарях багато шанувальників зіркової сім'ї не стрималися і звернули увагу на те, що дівчата на фото абсолютно не схожі на самих себе після численних хірургічних втручань.

"Хто ці люди?", "Зі своїми оригінальними обличчями", "навіщо вона так з Хлоєю?", "Кім знає, що не права. Вона єдина виглядає добре", "я нікого тут не впізнаю", "Оооо нормальні обличчя і губи. Хлоя завжди була моєю улюбленою Кардашьян", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Кім показала себе в чорно-білому вбранні. Красуня була в топі і велотреках. Зірка зібрала волосся в хвіст, позуючи біля дверного отвору. Кім ефектно стала, демонструючи ідеальні форми. На ще одному фото зірка вже лежала на дивані, демонструючи ідеальні ніжки.

Нагадавши, нестримна Хлої Кардашьян в шовках показала, як виглядає спокуса: "Думала, це Кайлі".

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